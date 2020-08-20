В одном стиле с мамой: годовалая дочка Нюши на вечеринке предстала в белом платье с перьями

Нюша не скрывает, что счастлива в браке с Игорем Сивовым. Девушка воспитывалась в творческой семье, так как является дочкой Владимира Шурочкина, бывшего участника группы «Ласковый май». Сама певица с юных лет выступает на сцене. В 2018 году она стала мамой дочки Симбы. Поклонники поражаются тому, как молодо выглядит артистка. 15 августа она отпраздновала 30-летие. Муж устроил ей сюрприз, устроив перелет на частном самолете в Турцию вместе с подругами.

А 19 августа Нюша закатила роскошную вечеринку в Москве. Она собрала друзей на празднике, который был организован в стиле Прованса. Для всех был объявлен белый дресс-код. Сама именинница за вечер сменила два образа. Сначала она облачилась в нежное мини-платье с перьями, сверкающее в свете софитов. Босоножки на шпильке дополнили образ. В таком же стиле певица нарядила свою дочку Симбу. Годовалая малышка позировала с родителями в белом платье с перьями. Были на празднике и сыновья Сивова от первого брака. Один из них подбежал к паре во время фотосессии.

Потом Нюша развлекала гостей уже в черном платье с подтяжками и корсетом. Она пела и танцевала. Гостей угощали гастрономическими блюдами. А кульминацией вечера стал пятиэтажный белый торт с выезжающей фигуркой именинницы.

Нюша была сражена, когда увидела роскошное кондитерское изделие. Весь вечер на большом экране транслировали архивные фото и видео с певицей. Ведущим вечера стал Дмитрий Хрусталев.