Вечерний променад: Навка в приталенном платье с открытой линей плеч отправилась на ужин

Татьяна Навка недавно отпраздновала годовщину со дня свадьбы с Дмитрием Песковым. Влюбленные вместе уже пять лет. В свое время они сыграли свадьбу в Сочи. У супругов подрастает дочка Надежда. Девочка уже скоро отметит шестилетие. Этим летом фигуристка устроила поездку по Золотому кольцу и показала наследнице красивые места в России. Успели они и понежиться на солнце, а также поплавать с дельфинами в Сочи.

За последние недели Навка успела увидеться с друзьями, побывать на светском рауте, который посетила Алла Пугачева, а также побывать в Пушкинском музее. А на новом фото спортсменка предстала на фоне пышных кустарников и пальм. Она стояла на лестнице у невысокого здания. Навка предстала в платье миди с воротом-хомутом. Наряд с акцентом на талии цвета оливкового цвета она дополнила яркой сумкой и сандалиями, которые позволили показать яркий педикюр. Татьяна распустила волосы и сделала нюдовый макияж.

«Лестница, ведущая к ужину. Идти или не идти, вот в чем вопрос?! Знакомо же, правда, девочки?» — написал она.

Спортсменка намекнула, что ее ждет не только променад, но и романтический вечер. Поклонники восхитились тем, как выглядит 45-летняя фигуристка. «Сарафан — бомба», «Надо идти… наряд выгулять», «Тебе конечно идти», «Какая молоденькая», «Вам идут пастельные цвета», «Красотка», «Такая загорелая», «Снова в Сочи?», «Самого приятного вечера», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что в последнее время девушку часто подозревают в беременности. Однако Навка никаких официальных заявлений так и не сделала.