Леди в белом: Татьяна Навка в ботильонах на каблуке и юбке по фигуре показала «изящные» ноги

Спортсменка поделилась новыми фото, чем подогрела слухи о беременности. Поклонники вновь разглядели у нее изменения в фигуре.

Татьяна Навка недавно отпраздновала годовщину со дня свадьбы с Дмитрием Песковым. Фигуристка уже пять лет счастлива вместе с пресс-секретарем президента РФ. У пары подрастает дочка Надежда. От прошлых отношений у каждого их супругов есть еще наследники. Однако после карантина, когда влюбленные вышли в свет, появились слухи, что спортсменка снова беременна. Поклонники разглядели у нее изменения в фигуре.

Однако потом Навка провела несколько недель в поездках. Она вместе с дочкой путешествовала по Золотому кольцу, а также успела позагорать в Сочи. Девушка носила наряды свободного кроя. Вернувшись домой фигуристка встретилась с друзьями, а также успела повеселиться на вечеринке с Аллой Пугачевой. Если раньше спортсменка делилась кадрами с тренировки, то теперь в облегающих нарядах ее увидеть большая редкость.

А 8 августа Татьяна решила поделится кадрами, на которых демонстрирует три элегантных летних образа. Сначала спортсменка предстала в юбке по фигуре и толстовке с капюшоном оверсайз. Ботильоны в виде кедов с каблуком дополнили образ в стиле спорт шик. Наряд позволил ей похвастаться стройными ногами, а вот область живота она скрыла. Также фигуристка примерила стильные ботильоны в костюмом, состоящим из белых брюк, полосатой рубашки и синего жакета. А в заключении Навка блеснула загорелыми и рельефными ногами в белоснежном платье и босоножках нюдового цвета.

«С праздником всех поклонников, любителей и профессионалов спорта, с Днем физкультурника! История празднования уходит корнями в далекие 30-е годы 20 века СССР, когда был внедрён лозунг „В здоровом теле — здоровый дух“! В этот день чествуют не только спортсменов, но и тех, кто искренне любит спорт и следует его принципам!» — написала звезда.

Поклонники одарили спортсменку комплиментами. Одни оценили ее наряды, другие вновь заподозрили в интересном положении. «Как же стильно! Татьяна», «Какие прикольные кроссовки», «Куколка моя любимая!», «Кеды шикарные. В них ноги изящные», «Кажется или животик выпирает», «Словно беременна, живот видно», — прокомментировали пост подписчики.