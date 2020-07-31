«Шикарная выставка»: Навка в струящемся платье макси и молочном жакете посетила с дочкой музей

С отменой самоизоляции жизнь у звезд пусть не в полную силу, но закипела. Кто-то отправился в отпуск, кто-то — с головой погрузился в работу, а кому-то милее дачи места нет. 45-летняя олимпийская чемпионка Татьяна Навка начала активно путешествовать. Сначала с детьми звезда совершила трип по старинным русским городам, а позже улетела на несколько дней в Сочи.

Вернувшись в Москву, знаменитая фигуристка отправилась по галереям и музеям. На этот раз — вместе с маленькой дочкой. Навка подчеркнула, что старается всесторонне развивать ребенка. И вместе с пятилетней Надей они посетили Пушкинский музей и погрузились в историю и культуру Древнего Египта. Уникальные экспонаты, оформление зала и рассказ экскурсовода — все это по-настоящему впечатлило посетительниц:

«Заинтересовали Надюшу до самого конца! Безумно интересно и познавательно!» — призналась спортсменка.

Для культурного выхода в свет Навка выбрала струящееся платье макси пастельно-голубого оттенка в мелкий горошек. Поверх него звезда накинула молочный жакет оверсайз и завершила образ белыми кедами.

В результате похода Навка заключила: «Нам понравилось! Шикарная выставка, если кто не был, то рекомендую посетить!»