Бьюти-преображение: Наталья Бардо сделала модную стрижку пикси и стала брюнеткой

Наталья Бардо прославилась, когда снялась в сериале «Улетный экипаж» с Алексеем Чадовым. Стройная брюнетка сразу полюбилась зрителям. А в 2019 году она также стала участницей «Последнего героя» и почти смогла дойти до финала. Известно, что девушка состоит в отношениях с режиссером Марюсом Вайсбергом и воспитывает сына Эрика, которому уже четыре года. Артистка активно ведет соцсети, но о личной жизни говорит редко.

Недавно Бардо захотела перемен. Она поинтересовалась у поклонников, стоит ли ей сменить имидж. У девушки после самоизоляции появилось много работы. Она задумалась, стоит ли коротко стричься ради хорошей роли. Фанаты не ожидали, что она спустя месяц решится на бьюти-преображение. На новых фото Наталья предстала с короткими и темными волосами. Она отстригла длинные локоны, сделав модную стрижку пикси.

«Вы спрашивали меня, готова ли я подстричься для роли. Еще вопросы будут?» — отметила звезда.

Поклонники были сражены такими переменами. Многие признались, что едва узнали своего кумира. Другие восхитились новым образом. «Как же мне нравится», «Улет просто!», «Французский стиль. Очень идет», «Оу, просто Эллис Каллен! Шик», «Такие волосы. Героиня», «Совсем другая, стрижка отличная и вам очень идет», «Вам очень идет такая прическа, все черты лица преобразились», — прокомментировали пост подписчики.