Звездный стиль

Пижамный стиль: Наталья Бардо устроила оригинальную фотосессию

Актриса показа белье, в котором предпочитает спать.

Пижамный стиль: Наталья Бардо устроила оригинальную фотосессию
Наталья Бардо - большая любительница фотосессий. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актриса и певица Наталья Бардо выложила в Instagram снимок, похожий на часть фотосессии для глянцевого журнала. Однако в подписи к фото 31-летняя артистка заверила, что это вовсе не так.

«Думаете, это какая-то съемка модного клипа? А нет, просто вышла на завтрак в своей любимой пижаме», — написала Наталья, указав бренд данного белья.

Оказалось, что пижама актрисы больше походит на рубашку и имеет карманы. А под ней артистка носит свободные трусы.

Напомним, Бардо уже три года встречается с режиссером Марюсом Вайсбергом, у них родился сын Эрик. Пара уже анонсировала свою свадьбу, но потом пошли слухи об их расставании. Но этим летом влюбленные снова отдыхали вместе. О своих отношениях актриса не распространяется, зато часто участвует в различных фотосессиях, в том числе и откровенных.

А как выглядит ваша пижама?

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Звездный стильмода и стильНаталья БардоПижамный стильфотосессия в нижнем бельефотосессия звезды

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Пижамный стиль: Наталья Бардо устроила оригинальную фотосессию
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