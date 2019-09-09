Пижамный стиль: Наталья Бардо устроила оригинальную фотосессию

Актриса и певица Наталья Бардо выложила в Instagram снимок, похожий на часть фотосессии для глянцевого журнала. Однако в подписи к фото 31-летняя артистка заверила, что это вовсе не так.

«Думаете, это какая-то съемка модного клипа? А нет, просто вышла на завтрак в своей любимой пижаме», — написала Наталья, указав бренд данного белья.

Оказалось, что пижама актрисы больше походит на рубашку и имеет карманы. А под ней артистка носит свободные трусы.

Напомним, Бардо уже три года встречается с режиссером Марюсом Вайсбергом, у них родился сын Эрик. Пара уже анонсировала свою свадьбу, но потом пошли слухи об их расставании. Но этим летом влюбленные снова отдыхали вместе. О своих отношениях актриса не распространяется, зато часто участвует в различных фотосессиях, в том числе и откровенных.

А как выглядит ваша пижама?