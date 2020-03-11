«Такой хорошенький»: Наталья Бардо показала подросшего сына от Марюса Вайсберга на отдыхе

Наталья Бардо стала известна благодаря сериалу «Улетный экипаж», где она снялась в главной роли с Алексеем Чадовым. А не так давно актриса стала участницей реалити-шоу «Последний герой». Она показала себя как сильная и волевая девушка.

Однако в обычной жизни девушка редко рассказывает о себе и личной жизни. Известно, что ее связывают любовные отношения с режиссером Марюсом Вайсбергом. От него у красавицы подрастает трехлетний сын Эрик.

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Летом 2019 года Бардо призналась, что рассталась с возлюбленным, но продолжает с ним общаться. Она не стала раскрывать подробностей. Очень часто актриса проводит время на Мальдивах. И вот и сейчас девушка отдыхает там со своим наследником. На днях она поделилась редким кадром с подросшим мальчиком. В кадре Наталья сидит за столиком у побережья в джинсовых шортах и купальнике бирюзового цвета. Она завтракала с подросшим Эриком.

Ребенок звезды в шортах и майке посмотрел в камеру. У него отросли волосы.

«Как же вкусно! Реально большой выбор разнообразной еды. Я в этом отеле была три раз и поеду еще», — заявила девушка.

Поклонники так редко видят малыша, что некоторые удивились тому, что у Бардо есть ребенок. Другие же восхитились увиденным кадром.

«Я, может, не права, а это сын?», «Какие вы классные», «Очаровательно! Потрясающий тандем», «Какие вы хорошие с сыночком», «Очень классная», «Малыш подрос. Такой хорошенький», — прокомментировали пост подписчики.