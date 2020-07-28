«Соглашаться или нет?»: актрисе Наталье Бардо предложили расстаться с волосами ради роли

28 июля актриса Наталья Бардо решила обсудить со своими подписчиками в Instagram необычный вопрос. 32-летняя звезда кино рассказала, что ей для съемок в новом фильме предложили расстаться с волосами.

«Как думаете, соглашаться или нет?» — поинтересовалась артистка у своих поклонников.

Мнения в комментариях разделились практически поровну. Одни фанаты блондинки умоляют, чтобы она ни за что не расставалась со своей шевелюрой, другие отмечают, что волосы все равно отрастут, и, если предложили интересную роль, то стоит попробовать.

А как бы вы поступили на месте актрисы?

Напомним, ранее другая красавица-блондинка Полина Максимова сбрила волосы ради роли в сериале «257 причин, чтобы жить». По сюжету, ее героиня была больна раком, но смогла излечиться. У девушки началась новая жизнь, но тень болезни в виде лысой головы еще долго преследовала ее и вызывала неприязнь у людей. После комедийного проекта «Деффчонки» эта роль стала новым шагом в карьере актрисы, отчасти из-за того, что она рискнула кардинально сменить образ.