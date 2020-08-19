«Боже, какое шикарное платье!»: Нетребко облачилась в ультрамариновый балахон с красными конями для встречи с друзьями

Яркая брюнетка Анна Нетребко часто появляется в свете в броских, порой экстравагантных нарядах. На фоне ее заметного типа внешности подобные одеяния всегда выглядят очень эффектно. Тем не менее, оперная дива каждый раз ухитряется впечатлять своих почитателей новыми образами.

Так произошло и на этот раз – для встречи с друзьями после очередного концерта она выбрала платье-балахон с рукавами буфами суперактуального ультрамаринового цвета, который Валентин Юдашкин назвал хитом лета-2020. Свободный крой, который так любила когда-то Алла Пугачева на заре своей карьеры, тоже стал моден в этом сезоне. Об этом Teleprogramma.pro рассказывал Максим Зарипов, тренд-аналитик московского ЦУМа. Он не только стильно смотрится на женщинах, но и крайне удобен летом, поскольку помогает приятно пережить жаркую погоду.

Впрочем, главной изюминкой образа Анны стал принт ее одежды – красные кони, которые так подходят ее безудержному характеру и манере исполнения оперных арий. Фолловеры, увидев свою любимицу в этом облачении, пришли в неописуемый восторг!