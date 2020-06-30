«Красота неописуемая»: Пегова вслед за Нетребко приобрела платье-балахон ультрамаринового цвета

Ирина Пегова вслед за Анной Нетребко примерила платье-балахон модного ультрамаринового цвета.

Напомним, ранее Валентин Юдашкин рассказал об актуальных оттенках этой осени и назвал ярко-синий цвет одним из самых модных. В тренде также белый, желтый, розовый в оттенке цикламена и охра. Оперная дива надела трендовый наряд на прогулку с любимым мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго по уютным улочкам Вены, где звезда проживает.

Ирина Пегова тоже поддержала тренд на ультрамарин и облачилась в платье макси того же актуального оттенка с рукавами бишоп. Ткань наряда актрисы выполнена в стиле пэчворк, а в области шеи его украшает английский бант. Эвелина Хромченко отмечала, что этот элемент одежды создает впечатление «девочки-паиньки» и никогда не выходит из моды.