Оттенок «танго» — хит сезона: на «Модном приговоре» рассказали о трендах лета

Женственность теперь встает на первый план.

В эфире «Модного приговора» представили платье, которое могут взять себе на заметку многие ценительницы фэшн-культуры. Летящий наряд великолепно подчеркивает талию за счет широкого пояса и делает образ актуальным, благодаря рукавам-баллонам.

Как рассказала Teleprogramma.pro стилист Марина Корабель, в этом сезоне объемные рукава стали необычайно актуальными. Кроме фонариков, модницы оценили рукава буфы, бишоп (епископские), фонарики и расклешенные.

Цвет спелой оранжевой хурмы представленного на подиуме «Модного приговора» платья, тоже оказался весьма актуальным. По словам Эвелины Хромченко он, а также другие оттенки восточных специй являются хитом лета-2020.

Александр Васильев уточнил, что тон платья в мире большой моды называется «танго».

«Этот цвет ярко вошел в моду в 1910-е годы. Тогда аргентинский национальный танец, родившийся в кабачках Буэнос-Айреса приехал в Европу, и многие светские львицы подались шарму этого оттенка», — рассказал историк моды.

Также в эфире поведали и о других трендах сезона: по-прежнему актуален гороховый принт, отделка в виде воланов и рюш, а также разновеликий подол на юбках, платьях, блузках и жакетах.