Анастасия Шубская в бордовом платье плиссе предстала на вечеринке в честь сына Овечкина

Дочка Веры Глаголевой устроила праздник в Москве, на котором побывали все друзья и родные. Поклонники отметили красоту Анастасии Шубской, которая недавно снова стала мамой.

Александр Овечкин в 2016 году женился на Анастасии Шубской, но пышную свадьбу они устроили только спустя год. Теперь супруги живут в США. Так как Александр капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», то иного места проживания и не могло быть. Жена уже подарила ему сына Сергея, а в мае этого года на свет родился их второй наследник — сын Илья. Никто не ожидал, но в августе девушка вместе с детьми на частном самолете прилетит в Россию, чтобы повидать родных.

больше по теме Дочки Веры Глаголевой в платьях свободного кроя пришли на вечеринку к Шубской и Овечкину Сестры решили лично поздравить пару и своего племянника с радостным событием. Сыну хоккеиста исполнилось два года.

18 августа старшему сыну Овечкина исполнилось два года. В честь этого события родители устроили настоящую вечеринку. Они позвали гостей, а дом украсили воздушными шарами, фигурками в виде игроков в хоккей. Огромные праздничные столы были переполнены разными блюдами. Взрослые и юные гости могли попробовать забить шайбу в ворота, попрыгать на батуте или поиграть в игровые автоматы.

Именинник сначала был в черных брюках и белой рубашке. Потом Анастасия также надела на него алый свитер. Сама жена Овечкина предстала в изящном бардовом платье с юбкой плиссе. Она распустила волосы и сделала неброский макияж. Кульминацией вечера стал трехъярусный торт, который был украшен большой фигуркой в виде хоккеиста. Задув свечи, все стали танцевать. Шубская зажигала на танцполе со своими сестрами Анной и Марией Нахапетовыми.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Шубская. Девушка спустя два месяца после родов может похвастаться стройной фигурой. Анастасия выглядела счастливой. А вот Овечкин не был замечен на кадрах с праздника: хоккейный сезон в Америке в самом разгаре.