Дочки Веры Глагольевой в платьях свободного кроя пришли на вечеринку к Шубской и Овечкину

Сестры решили лично поздравить пару и своего племянника с радостным событием. Сыну хоккеиста исполнилось два года.

Вера Глагольева в свое время успела погулять на свадьбе своей младшей дочки Анастасии Шубской. В том же году актриса скончалась после длительной борьбы с раком. Ее наследнице помогли пережить горе сестры Анна и Мария Нахапатовы. Хоть у девушек и другой отец, но они очень дружны. Последние годы Шубская живет в США с Александром Овечкиным. Она успела дважды стать мамой. У пары подрастают сыновья: Сережа и Илья.

Недавно хоккеист привез семью в Москву. Они прилетели на частном самолете как раз перед днем рождения старшего наследника. С Анастасией и внуками успел увидеться ее папа Кирилл Шубский. А 18 августа Овечкин устроил шумную вечеринку в хоккейном стиле. Дом был украшен воздушными шарами, триколором, также поставили игровые автоматы и батут. Именинник предстал в черных брюках и белой рубашке. Он играл и общался с гостями, хоть ему и исполнилось только два года.

Жена спортсмена показала роскошные столы, удары клюшкой, которые умело отрабатывал маленький Сережа, а также его двоюродных братьев и двоюродную сестру. Появились на празднике и сестры Шубской. Анна предстала в платье в полоску песочного оттенка. Наряд оверсайз она дополнила босоножками. Мария тоже выбрала платье свободного кроя цвета фуксия. Акцент на талии она сделала с помощью белого пояса.

Поклонники были рады воссоединению сестер. Многие отметили, что они настоящие красавицы и похожи на свою маму. Напомним, что на днях была годовщина со дня смерти Глагольевой.