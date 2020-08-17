Юный джентльмен: Шубская сделала модную стрижку подросшему сыну Овечкина

Александр Овечкин счастлив в браке с Анастасией Шубской уже четыре года. Пара живет в США, где тренируется хоккейная команда спортсмена, но после карантина они прилетели в Москву. Девушка недавно стала мамой во второй раз. Теперь у нее подрастает не только сын Сережа, но и еще один наследник — Илья, которому только два месяца. Первым делом жена хоккеиста познакомила малыша с дедушкой, а потом с тетями и племянниками.

Шубская готовится отпраздновать двухлетие старшего наследника. Накануне радостного события, в честь которого она скорее всего устроит вечеринку, мальчика отвели в салон красоты. В зале никого не было кроме маленького клиента. Ему стригли локоны, пока Сережа смотрел советский мультфильм. Крохе укоротили волосы по бокам и оставили небольшой ирокез, переходящий в челку. Малышу даже сделали укладку.

Жена Овечкина общалась с малышом, рассказывая о том, что стоит в зале. Мальчик реагировал на слова мамы. Потом ребенок приехал домой к своим двоюродным братьям. Шубская привела его в дом своей сестры, Марии Нахапетовой. Мальчики стали играть с сыном Овечкина, который ловко отбивал мяч и играл в ресторан. Скорее всего, 18 августа вся семья соберется вместе, чтобы отмечать день рождения малыша.