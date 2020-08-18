Овечкин и Шубская устроили вечеринку в хоккейном стиле по случаю дня рождения старшего сына

Анастасия Шубская и Александр Овечкин вместе уже четыре года. Влюбленные живут в США, где базируется хоккейная команда спортсмена. Там появились на свет и внуки актрисы Веры Глагольевой. У пары подрастает сын Сергей, а также Илья, который родился в мае этого года. Супруги не побоялись вместе с детьми после карантина приехать в Москву. Они успели соскучиться по родственникам. К тому же хоккеист решил устроить вечеринку по случаю дня рождения первенца на родине.

Накануне Шубская сводила наследника в салон красоты. Мальчику сделали модную стрижку. Сама девушка начала готовиться к празднику на следующий день. 18 августа дом спортсмена преобразился. Профессионалы украсили его воздушными шариками, установили хоккейные ворота и огромный батут.

В зале были накрыты столы. Все было оформлено в хоккейном стиле. Именинник предстала на публике в черных брюках и белой рубашке. Он с радость играл в хоккей клюшкой, трогал воздушные шарики и пытался общаться с гостями.

На вечеринку заглянули сестры Шубской — Анна и Мария Нахапетовы. Они привели своих детей: Полину, Кирилла и Мирона. Мальчики были одеты в одном стиле с именинником, а девочка предстала в кремовое платье. Все восхищались красотой праздника. Овечкина на вечеринке не было видно, как и младшего брата именинника. Поклонники отметили, что Сережа подрос и стал еще больше похож на папу.