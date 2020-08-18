«Как преобразилась»: 41-летняя Ани Лорак в топе-бандо и лосинах блеснула пышной грудью

Ани Лорак после развода с мужем похудела, что не осталось незамеченным фанатами. Теперь певица сама заботится о своей дочке Софии. Девушка много работает, но после карантина устроила себе отпуск. Недавно она приехала в Грецию, где проводит время с наследницей. 41-летняя артистка успела показать фигуру в купальнике, а также блеснуть в стильных летних образах. Каждый вечер певица гуляет с дочкой.

А накануне Лорак выпустила новый клип на трек «Твоей любимой». В видео снялась и ее подросшая дочка. В интервью певица призналась, что девочка тянется к творчеству и хочет стать актрисой. Сама артистка для съемок облачилась в топ-бандон и белые лосины с узором. Юбка цвета-фуксия дополняла образ. Наряд позволил артистке сверкнуть пышной грудью и подчеркнуть осиную талию. Каролина (настоящее имя певицы. — Прим. ред.) позировала сидя, показав соблазнительные изгибы фигуры.

Поклонники восхитились красотой девушки. Многие одарили Лорак комплиментами.По мнению фанатов, фигура певицы преобразилась, став еще привлекательнее. «Такая красавица», «Неподражаемая красавица!», «Королевский образ», «Клеопатра», «Как преобразилась», «Какая талия, а грудь прям налилась», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Каролина занимается спортом, чтобы оставаться в форме. На отдыхе она загорала и купалась. Дочка звезды растет копией матери. По словам певицы, она старается быть девочке другом, но при этом делает все, чтобы не терять авторитет.