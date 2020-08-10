Обе в черном: Ани Лорак оделась в одном стиле с восьмилетней дочкой на отдыхе в Греции

Певица опубликовала новые кадры, на которых запечатлена во время вечерней прогулки с наследницей.

Ани Лорак больше года назад развелась с турецким бизнесменом. Решение певицы удивило многих поклонников, хоть и ходили слухи об изменах мужчины. Теперь девушка сама растит дочку Софию, но не запрещает девочке видеться с отцом. Порой Мурат Налчаджиоглу проводит с наследницей отпуск. Однако почти весь минувший карантин артистка не расставалась с малышкой, а недавно уехала с ней отдыхать в Грецию.

Лорак не скучает на курорте, так как там оказалось много ее коллег по шоу-бизнесу: Филипп Киркоров, Тимати, Андрей Малахов. К слову, певица уже успела увидеться с королем российской эстрады. Они вместе поиграли в гольф. А вот остальное время девушка купается, загорает в бикини и гуляет со своей дочкой. Восьмилетняя София заметно подросла. Для отпуска ей сделали афрокосички. также она стала одеваться в одном стиле с мамой.

На новых кадрах Лорак после прогулки сидит с наследницей на скамейке. Она предстала в черной футболке и кепке в тон. Ее дочка тоже позировала в черной футболке и с причудливыми резинками на голове с помпонами. Девочка улыбалась в камеру вместе с родительницей.

Поклонники восхитились семейной идиллией. По их мнению, наследница звезды стала еще больше похожа на маму. «Какие красотки в черном», «Крутые», «Каролина отдохнула уже, видно сразу», «Счастье в глазах», «Прекрасные моменты», «Софка вся в маму», — стали обсуждать кадры пользователи в Сети.