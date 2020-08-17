«София — красотка»: Ани Лорак без укладки и макияжа запечатлела себя с подросшей дочкой на яхте

Ани Лорак не скрывает, что души не чает в своей дочке Софии. После развода с турецким мужем певица сама воспитывает наследницу. Певица весь карантин не расставалась с девочкой и даже водила ее в гости к крестному папе Филиппу Киркорову, где она могла поиграть с его детьми: Мартином и Аллой-Викторией. А вот лето артистка проводит уже в Греции. Недавно король российской эстрады тоже был там, но потом предпочел улететь в Турцию.

А вот Лорак делится снимками с побережья. Она успела показать несколько летних нарядов. Для вечернего променада она чаще всего выбирает платья из льна или костюмы свободного кроя. По всей видимости, устав от пляжа и бассейна, очередной день артистка провела на яхте, изучая морское побережье. Каролина (настоящее имя певицы. — Прим. ред.) запечатлела себя без макияжа и укладки. Она лишь собрала волосы в пучок. Рядом с ней была ее дочка в розовом костюме для плавания и спасательной жилетке.

«Познаем новое! Побеждаем себя!» — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Лорак. Многие одарили ее комплиментами. «Две красотки», «Вы такие красивые. Сонечка такая взрослая, на вас похожа», «Как Сонечка повзрослела уже, такая же красавица как мамочка», «Вау. Какие красавицы», «София — красотка, похожа на вас», «Очень красивая девочка, пусть будет самой счастливой», «Соне идут косы», — прокомментировали пост подписчики.