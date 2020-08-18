Повторила образ мамы: дочка Брежневой предстала в белоснежном платье с пышными рукавами

Вера Брежнева не раз признавалась одной из самых красивых певец на нашей эстраде. Девушка в свое время выступала в группе «ВИА Гра», а теперь она строит сольную карьеру. Артистка счастлива в браке с Константином Меладзе. Общих детей у пары нет, хоть певица и мечтает подарить мужу наследников. От прошлых отношений у звезды есть дочка Соня, живущая в США, а также дочка Сара, которая пока еще не упорхнула из-под крыла матери.

Этим летом Брежнева проводит время в Киеве. А вот ее 19-летняя дочка успела встретиться с сестрой и провести время на курорте. Поклонники не исключают, что возможно семья воссоединилась в Италии, где очень любит отдыхать певица. Однако на новых фото старшая наследница артистки позировала с подругами. Она каталась на машине, демонстрируя стильный образ с солнцезащитными очками.

А позже Соня предстала в белом платье с пышными рукавами. Приталенный наряд подчеркнул стройную фигуру девушки. Она также распустила волосы.

«Эдемский сад», — написала дочка Веры.

Поклонники поразились тому, как сильно девушка похожа на свою маму. Даже образ показался многим знакомым. В похожем белом платье с корсетом Брежнева была на «Золотом граммофоне» в 2013 году. «Какая красавица», Очаровательная девушка«, «Копия своей мамы», «Прям мини Вера», «Словно вторая капля», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.