Топурия вслед за Брежневой устроила фотосессию в мини-платье на фоне сеновала в Тоскане

Кети Топурия всю самоизоляцию провела в загородном доме. В новый особняк она переехала еще в канун Нового года. Девушка теперь живет с возлюбленным львом Деньговым, а также своей дочкой Оливией от первого брака. Певица не скрывает, что счастлива с дипломатом. Когда он появился в ее жизни, артистка не раз отметила, что мечтает стать многодетной мамой. По этому, с самого начала года ее постоянно подозревают в беременности.

К слову, и сама Кети дает поводы для слухов, облачаясь в наряды свободного кроя. Недавно певица улетела в отпуск со своим избранником. Сначала она скрывала, где отдыхает. А теперь она решила похвастаться одним из платьев своего бренда. Топурия устроила фотосессию в поле на фоне сеновала. Она позировала в белом мини-платье в стиле бэби-долл, которое подчеркнуло ее длинные и загорелые ноги.

Свой наряд она дополнила массивными ботинками. Ранее эксперт по моде рассказывал, что сочетание женственного и мужественного в вещах — тренд сезона. А недавно Вера Брежнева устроила подобную фотосессию в платьях с одной дочек. Стоит отметить, что Вера любит отдыхать в Италии, а именно там, как оказалось, проводит время Топурия. Она отметила Тоскану в своей геолокации.

А поклонники восхитились не только нарядом, но и красотой Кети. «Восхитительная и неповторимая!», «Модное фото во ржи!», «Кети не стареет», «Ноги от ушей», «Прям шоколадка», — прокомментировали пост подписчики.