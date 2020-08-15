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Без макияжа и укладки: Вера Брежнева в приталенном платье миди запечатлела себя на отдыхе

Певица поделилась редким кадром, на котором позирует без прикрас.

Без макияжа и укладки: Вера Брежнева в приталенном платье миди запечатлела себя на отдыхе
Вера Брежнева. фото: .instagram.com/ververa/

Вера Брежнева признавалась, что не любит говорить о личной жизни, так как счастье любит тишину. Певица счастлива в браке с Константином Меладзе. Во время карантина они демонстрировали семейную идиллию. Артистка даже призналась, что еще планирует стать мамой. От прошлых отношений у нее есть дочка Соня, живущая в США, а также дочка Сара, которая пока не упорхнула из-под крыла матери.

Обычно Вера много путешествует. Этим летом она съездила в Киев, где впервые выступила за долгое время, покаталась на яхте и встала на вэйксерф. Тем  временем ее дочки успели встретиться и выходили с ней на связь с курорта. Теперь артистка опубликовала фото с отдыха. Она предстала в приталенном платье миди с пышной юбкой солнце цвета пыльной розы. У нее были мокрые волосы, будто просушенные полотенцем. 38-летняя Брежнева предстала без макияжа и укладки, дополнив образ солнцезащитными очками в тон наряду и сандалиями.

Вера Брежнева
Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa/

Поклонники восхитились красотой певицы. Многие отметили, что у нее утонченная природная красота. Другие стали восторгаться женственным нарядом  девушки. К слову, она подчеркнула свою стройную фигуру. Вера оказалось одной из тех, кто не поправился в самоизоляции. Фанаты не исключили, что она проводит время в Италии. Артистка не скрывает, что это ее излюбленное место для отдыха. В Форте-дей-Марми она в свое время сыграла свадьбу с Меладзе.

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