«Ух! Эта девочка просто ураган»: Брежнева в бассейне похвасталась бюстом в дерзком мини-бикини

38-летняя Вера Брежнева не скрывает: она не боится стать молодой бабушкой. В одном из интервью экс-солистка группы «ВИА Гра» призналась, что и сама довольно рано стала мамой. Своего первенца — дочку Соню она родила в 19 лет. Как говорит певица, из-за частных гастролей и концертных туров она редко бывала дома, поэтому ее наследница росла под присмотром бабушки. Брежнева на тот момент занималась развитием своей карьеры. Она зарабатывала неплохие деньги и обеспечивала семью. Помимо старшей дочери, которая уже не первый год живет в Штатах, у Веры есть десятилетняя Сара. А вот от нынешнего супруга- музыкального продюсера Константина Меладзе артистка малыша пока не родила. В беседе с поклонниками знаменитость уточнила, что хотела бы снова испытать радость материнства и возможно еще не раз.

На личной страничке в Instagram певица опубликовала летний видеоролик, позировав в бассейне. Вера Брежнева впечатлила поклонников эффектным декольте, блеснув грудью в мини-бикини. Фанаты знаменитости сошлись во мнении, что будучи мамой двоих детей, поп-дива выглядит просто превосходно. Она обладает изящной фигурой и может позволить себе такие провокационные фотосессии.