35-летняя Ляйсан Утяшева в силуэтном черном платье и соломенной шляпе отметилась на пляже

Ляйсан Утяшева недавно дала откровенное интервью, в котором поведала о своей семье и образе жизни. Экс-гимнастка уже давно не только жена Павла Воли, но также мама двух его детей Роберта и Софии. По словам девушки, возлюбленный помогает ей воспитывать наследников и часто сам за ними приглядывает, если на ее плечи сваливается много дел и работы. Телеведущая неплохо зарабатывает, поэтому позволяет себе тратить гонорары на вещи от Dior, Chanel и других брендов.

Этим летом Утяшева успела отдохнуть на своей родине в Башкирии. Там она загорала посреди огорода. А теперь звездная семья отдыхает на море. Ранее спортсменка дразнила фанатов безупречной фигурой в купальнике, а теперь поделилась завораживающими кадрами с побережья. Ляйсан предстала на пляже в лучах закатного солнца в черном силуэтном платье в пол и соломенной шляпе с большими полями. Образ завершали солнцезащитные очки с оправой в виде сердец.

«Истинно, ничего не изменилось под этим солнцем», — написала звезда.

Поклонники были очарованы женственным образом девушки. Многие отметили, что в 35 лет она очень молодо выглядит. К слову, год назад телеведущая стала экспериментировать с имиджем и в итоге сделала короткую стрижку. «Все гармонично в кадре: и музыка, и пейзаж, и Вы! Супер, Ляйсан!», «Ой, как красиво», «Какая вы очаровательная!!! Смотрю каждый раз и восхищаюсь!», «Ляйсан, вы такая естественная, просто красотка от природы!», «Какая вы хрупкая и просто потрясная!» — прокомментировали пост подписчики.