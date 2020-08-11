«От этих бедер можно обомлеть»: Ляйсан Утяшева в черном купальнике похвасталась спортивной фигурой

Ляйсан Утяшева недавно отдохнула в родной Башкирии. Телеведущая не скрывает, что любит свою родину. Там у нее живет бабушка и другие родственники. Частенько она приезжает туда с мужем Павлом Волей и детьми. Как известно, у бывшей гимнастки подрастает сын Роберт и дочка София. В прошлом году спортсменка смогла феноменально похудеть. Она призналась, что два года не ограничивала себя в питании, поэтому стала весить 85 кг, но потом взяла себя в руки и сбросила лишний вес.

Теперь Утяшева все чаще блистает на светских раутах. Она признается, что научилась тратить деньги на качественные вещи. При этом девушка помнит о том, как живут ее родственники. Хоть телеведущая и помогает близким финансово, в ее памяти свежи воспоминания, когда ей приходилось есть одну гречку. Однако во всем она старается видеть только позитив. По всей видимости, после Башкирии Ляйсан уехала в настоящий отпуск на море. В соцсети она опубликовала пикантные фото.

Экс-гимнастка позировала среди скал в черном эффектном купальнике, который подчеркнул не только ее талию, но и очень длинные ноги. волосы звезда зачесала назад, сделав неброский макияж. Она обнажила изящные бедра и рельефные икры.

«Время лета», — написала Утяшева.

Поклонники были сражены красотой 35-летней телеведущей. Многие отметили, что она может дать фору топ-моделям. «Красотка!!! Сколько работы над собой!!! Ты идеальна!», «Красотуля вы наша», «От этих бедер можно обомлеть», «Ноги бесконечные», «Какая вы красивенькая», «Лобода отдыхает», «Ноги от ушей, как говорят», «Вы богиня», — прокомментировали пост подписчики.