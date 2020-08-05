«Это из новой коллекции»: Утяшева отправилась на вечеринку в юбке-сетке от Dior за 205 тысяч рублей

Жена Павла Воли рассказала, сколько ей нужно денег в месяц, чтобы прожить. При этом она похвасталась дорогостоящими нарядами.

Ляйсан Утяшева не один год ведет шоу «Танцы» на ТНТ. Спортсменка уверена, что находится только в начале своей карьеры телеведущей. За последний год она смогла феноменально похудеть. По словам девушки, раньше она весила 85 килограммов, так как еще два года назад не ограничивала себя ни в чем. Но потом экс-гимнастка взяла себя в руки. Теперь ее ногам могут позавидовать даже модели. Более того, она стала практически фанатично интересоваться модой.

Утяшева ныне частый гость на модных показах. Также она все чаще блистает на светских раутах. В документальном фильме «День с Ляйсан Утяшевой» телеведущая призналась, что когда находится в разъездах, то за детьми приглядывает ее муж — Павел Воля. Она провела день с Анфисой Черных и ответила на ее вопросы. Девушка заверила, что одно время ела только гречку вместе с мамой, когда у ее семьи были финансовые проблемы. Теперь она может жить на широкую ногу.

«Самое главное не унывать. Лично я по ресторанам не хожу практически, закупиться на рынке — это тысяч 10. Если ты не устраиваешь дома безумных банкетов. Лично я на 50 тысяч спокойно проживу. Когда нет распродаж и скидок, да», — поделилась звезда.

Утяшева на съемку пришла в пальто серого цвета Saint Laurent стоимостью 213 500 рублей. «Понимаешь, я из поселка Раевский. Я до сих пор знаю, сколько у моих старичков пенсия, конечно, я их всех обеспечиваю, но мне тяжело потратить и купить пальто. Но я вспоминаю Светлану Бондарчук, которая говорит, что лучше купить одну хорошую вещь, а не ту, что через полчаса рвется. Этот крой всегда в моде, это всегда красиво», — пояснила спортсменка.

Ляйсан зашла в номер отеля, чтобы переодеться для вечеринки. Девушка пояснила, что сотрудничает с отелями, и это позволяет ей экономить время и всегда все успевать. Телеведущая вышла в черной водолазке и юбке в сетку от Dior, стоимостью 205 тысяч рублей.