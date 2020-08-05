«Папка прям папка»: Ляйсан Утяшева рассказала, как воспитывает детей вместе с Павлом Волей

Известная экс-гимнастка развеяла миф о том, что ее муж не помогает ей по дому.

Ляйсан Утяшева изменилась за последнее время. Она феноменально похудела. Телеведущая не скрывает, что весила 85 килограммов, когда два года позволяла себе есть все. Однако теперь она вновь хвастается стройными ногами и осиной талией. При этом телеведущая воспитывает двоих детей: семилетнего сына Роберта и пятилетнюю дочку Софию. Ляйсан редко показывает наследников. А вот с мужем Павлом Волей даже стала снимать ролики, в которых показывает, как тренируется вместе с ним в домашних условиях.

Поклонники считали, что юморист не помогает своей избраннице. Он то и дело мелькает на съемках. Утяшева уже год тоже регулярно совершает поездки, а также посещает светские рауты. Фанаты удивляются тому, как она все успевает. В новом фильме «День с Ляйсан Утяшевой», девушка раскрыла свой секрет. Как оказалось. Воля помогает ей с воспитанием наследников и приглядывает за ними, когда занимается делами.

«Мы иногда с Павлом работаем вахтовым методом. Когда мамка носится, то папка прям папка. Дети пришли, нужно папке напомнить: содой горлышко, покушать супчик разогретый теплый, не в микроволновке, в кастрюле, по старинке! И Паша обожает это все делать! Не думайте, что он такой весь в золотых перчатках. Он дом строил сам с отцом, он рукастый!» — призналась Утяшева.

Также девушка отметила, что материнство ее изменило в лучшую сторону, хотя она с детства мечтала стать мамой. Телеведущая отметила, что стала более плавной, сгладила углы, но при этом сохранила острый язык. К слову, по словам Ляйсан, дважды она узнала о беременности, спутав токсикоз с отравлением. Для девушки это было удивлением, но приятным. Когда она забеременела дочкой, то объелась грибов. Потом ее три дня «полоскало». Родственники ее мужа собирали грибы, поэтому корили себя за то, что спортсменке плохо. А уже у врача она выяснила, что беременна.