Виктория Лопырева в платье-сорочке жемчужного цвета появилась на вечеринке Нюши в Турции

Виктория Лопырева подружилась с Нюшей, когда еще готовилась стать мамой. Она даже виделась с певицей незадолго до родов в Майами, где, к слову, рожала и исполнительница хита «Чудо». Теперь они обе растят малышей и счастливы в браке со своими мужьями. Лопырева стала женой бизнесмена Игоря Булатова, а Нюша — главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова.

На минувших выходных Нюше исполнилось 30 лет. Супруг устроил ей сюрприз. С утра девушку поздравила дочка, а потом именинницу привезли в аэропорт, где ее ждали подруги. На частном самолете весела компания добралась до Турции, где уже давно отдыхает Лопырева. Модель, конечно, заявилась на вечеринку своей подруги. Девушка по такому случаю выбрала шелковое платье-сорочку, которую также называют комбинацией. Наряд розово-жемчужного цвета подчеркнул ее загар, а белые босоножки дополнили образ.

Сама именинница была в шифоновом мини-платье персикового цвета с цветочным принтом. Девушки веселились и танцевали до поздней ночи.

«Так важно, когда человек сохраняет лучшее в себе, растет и делает мир вокруг себя лучше! Ты — гармония! Любим, малыш!» — написала Виктория.

А поклонники восхитились нарядом блондинки. Многие отметили, что она похорошела за время отдыха. «Вы такая уверенная в себе! Я восхищаюсь вами», «Прекрасные леди», «Роскошная Вика», «Какие ноги», «Ну красотки», «Танцы просто дикие», — прокомментировали пост подписчики.