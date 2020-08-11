«Слезы от счастья»: Лопырева в белых джинсах скинни предстала с возлюбленным на Камчатке

Виктория Лопырева является известной моделью и победительницей конкурсов красоты. В 2019 году она впервые стала мамой, родив сына Марка Лео от своего возлюбленного Игоря Булатова. Будучи беременной девушка скрывала отца ребенка, а когда правда вскрылась, то многие осудили звезду, так как ее избранник оказался бывшим мужем Таты Карапетян, с которой девушка, по словам Андрея Малахова, дружила.

Материнство не изменило Викторию. Она по-прежнему любит путешествовать. Спустя несколько месяцев после родов модель приезжала в Москву, но расписавшись в ЗАГСе с Булатовым, вскоре вновь уехала. Карантин блондинка переждала в Дубае, куда приезжала по работе. А свой день рождения отпраздновала в Турции. К удивлению поклонников, недавно девушка приехала во Владивосток. Целую неделю она общалась с друзьями и посещала салоны красоты, а на днях вновь уехала. На этот раз Лопырева решила увидеть уникальную природу Камчатки.

На частном самолете она и ее муж добрались до полуострова на территории России. Модель облачилась в худи алого цвета и белые джинсы рваные скинни. В стильном наряде девушка на вертолете добралась на кратера вулкана. В необычном месте влюбленные устроили фотосессию.

«Много говорят о местах силы… но ведь вот она — настоящая сила, которая просто прет из недр нашей земли и мы никак не можем повлиять на эти процессы. Просто созерцать, принимать и наслаждаться… каждым мгновением, которое мать — природа позволяет нам провести вместе с ней. За что сердце преисполнено благодарностью, а на глазах слезы от счастья! Еще одна мечта сбылась», — поделилась звезда.

Многие поклонники восхитились семейной идиллией. «Какая нереальная красота», «Шикарный вид! Аж дух захватывает», «Какая же вы классная все-таки! Прям смотреть и не налюбоваться», «В белом только по вулканам лазить», «Красивая пара», — прокомментировали пост подписчики.