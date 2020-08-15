Сюрприз от мужа: Нюша в жакете и мини-юбке оказалась на частном самолете в день 30-летия

Певицу ждало много приятных событий в день рождения. Ее поздравила маленькая дочка, а муж собрал ее подруг в аэропорту и устроил поездку.

Нюша не скрывает, что счастлива в отношениях с Игорем Сивовым. Недавно певица призналась, что познакомилась с будущим мужем, когда он еще был женат. Ради избранницы он развелся с первой супругой, но поддерживает отношения с сыновьями. Подружилась с наследниками мужа и артистка. Сама девушка родила дочку Симбу. Годовалая девочка не расстается с родителями и постоянно путешествует вместе с ними.

15 августа свой день рождения отмечает не только Тимати, но и Нюша. С самого утра ее ждало много приятных сюрпризов. Сначала она увидела дом, украшенный воздушными шариками розового цвета. Ее встретила малышка Симба, которая хоть и плохо говорит, но одарила именинницу улыбкой. Певица предстала в джинсовой мини-юбке, белом топе и сером жакете оверсайз. Волосы она собрала в пучок.

После общения с наследницей Сивов привез артистку в аэропорт, где ее уже ждали подруги, которых собрал ее муж. Девушка завизжала от восторга. На частном самолете дружная компания полетела, скорее всего, на море. Нюша пила шампанское веселилась и смеялась. Возлюбленный смог ее впечатлить в юбилей. Певице исполнилось 30 лет, но поклонники отмечают, что выглядит она не старше 18.

К слову, ранее подобный сюрприз устроил Игорь Булатов для своей жены Виктории Лопыревой. Он привез ее в уединенный ресторан в Турции. А недавно в Греции с размахом отметила день рождения сестра Светланы Лободы.