Обладательница шикарных щиколоток Анна Нетребко выбрала для прогулки по Любляне канареечный костюм с шортами

48-летняя оперная певица Анна Нетребко — обладательница дивного голоса и не менее прекрасных стройных и рельефных ног, которыми бесконечно восхищаются ее поклонники. Артистка знает свои внешние достоинства и умело подчеркивает их, часто выбирая для своей жизни вне сцены наряды длины мини.

В свете последних трендов, когда на первый план вышли желтые оттенки, у нее появился любимец — легкий канареечный костюм с шортами и майкой, украшенный растительным принтом, который тоже актуален в текущем сезоне.

В этом аутфите звезда недавно представала в Риме, куда отправлялась с гастролями, а после совершала экскурсионный променад до самого крупного фонтана в городе Треви. В Италии игривый наряд звезда сопроводила не менее смелой прической — двумя «розетками» из волос.

Вновь канареечный костюм на Анне был замечен в Словении. В него Нетребко облачилась для прогулки по Любляне в сопровождении мужа Юсифа Эйвазова, сына Тьяго и родной сестры Натальи.