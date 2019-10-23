Звездный стиль

Не просто горчичный: Хромченко назвала самые модные оттенки сезона

Ведущая посоветовала женщинам обратить свое внимание на желтую палитру.

Не просто горчичный: Хромченко назвала самые модные оттенки сезона
Горчичный цвет. Стоп-кадр "Модного приговора"

В этом сезоне очень моден горчичный цвет, особенно тот, что ближе к желтому. Об этом рассказала Эвелина Хромченко в эфире программы «Модный приговор» на Первом канале.

Хромченко, стоп-кадр "Модного приговра". Фото
Хромченко, стоп-кадр «Модного приговра».

По словам модного эксперта, желтый цвет долгое время держался на мировых подиумах. И в последнее время стал потихоньку уходить с них, однако его оттенки стали проявляться в других цветах. Например, в горчичном. Модный желто-горчичный цвет способен превратить даже самый обыденный по фасону наряд в яркий и привлекающий внимание.

Стилисты программы продемонстрировали в эфире оригинальный по крою брючный костюм желто-горчичного цвета, сочетав его с белым топом и такого же тона высокими сапогами на шпильках. Эвелина подчеркнула, что белые сапоги в настоящее время на пике популярности.

Горчичный костюм. Фото
Горчичный костюм, стоп-кадр программы «Модный приговор»
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Звездный стильмода и стильЭвелина Хромченко
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Не просто горчичный: Хромченко назвала самые модные оттенки сезона
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