Не просто горчичный: Хромченко назвала самые модные оттенки сезона

В этом сезоне очень моден горчичный цвет, особенно тот, что ближе к желтому. Об этом рассказала Эвелина Хромченко в эфире программы «Модный приговор» на Первом канале.

По словам модного эксперта, желтый цвет долгое время держался на мировых подиумах. И в последнее время стал потихоньку уходить с них, однако его оттенки стали проявляться в других цветах. Например, в горчичном. Модный желто-горчичный цвет способен превратить даже самый обыденный по фасону наряд в яркий и привлекающий внимание.

Стилисты программы продемонстрировали в эфире оригинальный по крою брючный костюм желто-горчичного цвета, сочетав его с белым топом и такого же тона высокими сапогами на шпильках. Эвелина подчеркнула, что белые сапоги в настоящее время на пике популярности.