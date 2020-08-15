«Словно близнецы. Фантастические»: Нетребко запечатлелась с датской сестрой на фоне замка в Словении

Анна Нетребко после трехнедельного тура по Италии с мужем Юсифом Эйвазовым прибыла на отдых в Словению. Здесь оперная дива встретилась со своей сестрой Натальей и сыном Тьяго.

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Трогательными кадрами их воссоединения звезда поделилась в личном блоге. 11-летний мальчик был искренне растроган этим моментом и нежно льнул к маме. А артистка нашла много ласковых слов для своего отпрыска от оперного уругвайского певца Эрвина Шротта.

Анна рассказала, что подросток во время ее гастролей гостил в Дании у сестры. Здесь Тьяго готовил пельмени вместе с тетей, косил газон во дворе, ходил в зоопарк и музей, жарил на огне зефир и даже подметал двор. В общем, время провел не только приятно, но и с пользой.

«Большое спасибо нашей датской семье! Ребенок счастлив!» — поблагодарила родственников Нетребко.

Красавицы-сестры, отличающмиеся своим неутомимым и энергичным нравом, а также яркой внешностью, отправились сразу после встречи осматривать достопримечательности. Они сделали одинаковые прически, от чего их внешнее сходство усилилось еще больше. Фото, которое они сделали возле замка Мирамаре в Триесте произвело сильное впечатление на их поклонников.