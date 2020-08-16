«А вот руки не помешало бы прикрыть»: гороховое платье 62-летней Юдашкиной «перетянуло» на себя все внимание

62-летняя Марина Юдашкина не смогла пропустить одно из самых главных событий этого августа — свадьбу бывшей жены режиссера Федора Бондарчука. В свои 51 год Светлана снова стала невестой, получив предложение руки и сердца от нынешнего возлюбленного Сергея. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, молодожены держали в секрете все детали, связанные с подготовкой к торжеству. За время праздника модель несколько раз меняла наряды: она успела появиться перед гостями и в традиционном образе, и в пышном мини-платье, не забыв о фате.

Среди звездных гостей на церемонии присутствовала жена модельера Валентина Юдашкина. Избранница кутюрье отдала предпочтение платью в пол с гороховым принтом. Имидж-стилист Ольга Линцова подметила, что Марина выглядела вполне элегантно и оделась в соответствии со своим статусом и возрастом. При этом эксперт в сфере стиля перечислила модные недочеты в образе возлюбленной именитого модельера. Так, Линцова уточнила, что яркое платье с контрастным горошком «перетянуло» на себя все внимание. Для внешности Марины этот рисунок, как считает имидж-стилист, был немного резковат. Избраннице дизайнера больше бы подошел белых горошек на бежевом фоне.

«Безусловно, горох это классика! Марина выбрала невероятно актуальный и модный вечерний туалет, радует и фасон платья! Но, на мой взгляд, такой контрастный принт нашей героини, увы, не подходит. Он для нее немного резковат. Иными словами, платье «перетянуло» на себя все внимание. Возлюбленной модельера больше бы подошел белый горошек на бежевом фоне. А вот руки не помешало бы прикрыть! И желательно до локтя. Тогда бы образ смотрелся более гармоничным», — экспертно резюмировала имидж-стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Линцова — практикующий имидж-стилист. Преподаватель курса «Время стильных» в школе имиджа «Стильэксперт» в Ростове-на-Дону. Эксперт-консультант по стилю. Знает, как достигать целей с помощью имиджа.