«Чувствуется аура изысканности»: 62-летняя Юдашкина облачилась в элегантное платье стиля «Леди лайк»

Имиджмейкер Лариса Тимиряева в интервью Teleprogramma.pro прокомментировала один из летних аутфитов 62-летней Марины Юдашкиной. Так, эксперт в сфере моды уточнила, что возлюбленная именитого модельера отдала предпочтение элегантному платью стиля «Леди лайк». Ко всему прочему, жена Валентина Абрамовича своим женственным и изысканным нарядом умело подчеркнула стройную фигуру, пояснила стилист. Тимиряева дала понять, что ей не удалось найти модных недочетов в луке Марины Юдашкиной. Свой образ избранница кутюрье продумала вплоть до мелочей, начиная от фасона платья и заканчивая аксессуарным рядом. Имиджмейкер похвалила супругу дизайнера и за модные босоножки актуального нюдового оттенка.

«Стройна и элегантна, как всегда! Ни убрать, ни добавить! Образ в стиле «Леди лайк». В нем чувствуется аура респектабельности и изысканности, утонченности и чувства меры. Акцент на талии подчеркнул женственность, а тоненький ремешок — утонченность.

Нюдовая лаконичная обувь добавила легкости и визуально удлинила ногу, поскольку практически невидима. Открытые плечи прикрыты волосами. Все нежно, женственно, элегантно и лаконично. Если проанализировать образы Марины, то у нее прослеживается своя манера, свой узнаваемый стиль «Элегантный шик». Просто браво!»