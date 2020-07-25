«Царица»: Брежнева в асимметричном платье «металлик» показала идеальные ноги

38-летняя супруга Константина Меладзе Вера Брежнева в асимметричном платье цвета «металлик» блеснула идеальными ногами на светском мероприятии. Не так давно певица в откровенной беседе с подписчиками призналась, что совсем не чувствует собственного возраста и не особо придает ему значения.

Для артистки намного важнее, как она ощущает себя в реальной жизни. Более того, уже воспитывающая двоих дочерей Вера не исключила, что, возможно, захочет родить продюсеру общего ребенка.

Пока же Вера колесит по стране вместе с хитом «Вечериночка». На одном из мероприятий Брежневу и подловили фотографы. В кадре артистка появилась в заметном издалека, благодаря своему блеску, асимметричном платье цвета металлик.

Край наряда кокетливо приоткрывал идеальные ноги бывшей солистки ВИА Гра, обнажая идеально ровную кожу. Вряд ли кто-то из присутствующих смог бы дать артистке ее 38 лет.

Не смогли пройти мимо красоты блондинки мужчины. «Царица», «Ох уж эти ноги!», «Можно я женюсь на ней вновь?», «Бесит своей стройностью», «Вечно молодая», «Египетская богиня», «Шикарна и роскошна, как и всегда», — захвалили артистку они.