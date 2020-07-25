«Мокрая и счастливая»: Вера Брежнева оголила изящные бедра в черном боди

Вера Брежнева на карантине отдыхала в своем особняке с мужем Константином Меладзе и дочкой Сарой. Певица обычно проводит целыми месяцами время на гастролях, поэтому была рада мини-отпуску. Примечательно, что во время самоизоляции она не поправилась. Теперь девушка дразнит поклонников безупречными формами. Недавно артистка отправилась в Киев, где выступила в изящном алом платье.

Свободное время Вера посвящает отдыху. На этот раз она решила вспомнить опыт, который получила в прошлом году. Певица вновь встала на доску, покатавшись на воде, с помощью лодки. Для сравнения она поделилась видео с прошлого года и свежими кадрами. Артистка блеснула фигурой в черном боди для купания. Брежнева заплела волосы в косы. Наряд позволил ей оголить изящные бедра и бесконечные ноги.

«Больше всего в жизни я обожаю… учиться! Это мой второй раз в жизни на вэйксерфе. Первый был в прошлом году. Неделю назад у меня были съемки в шикарном месте. Утром, сразу после репетиции я, пользуясь возможностью, подарила себе 30 минут удовольствия! Мокрая и счастливая я», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились упорством певицы. Многие не могли поверить, что 38-летняя жена Константина Меладзе обладает такими формами. «Ну ощущение, что вы, родились с доской в руках. Браво», «Здорово! Вера, хорошо смотритесь, просто отлично!», «Вера, вы прекрасно стоите на вейксерфе. Дальше — больше!», «Какие милые косички!», «Фигура роскошная», — прокомментировали пост подписчики.