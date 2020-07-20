Вера Брежнева в алом мини-платье из шелка и серебристых босоножках появилась на публике

Вера Брежнева даже на карантине не позволяла себе предаваться лени. Певица укрепила семейные взаимоотношения с мужем Константином Меладзе, а также подготовилась к выпуску мини-альбома и клипа на совместный трек с Монатиком «Вечериночка». И пока многие коллеги девушки нежатся на морях, она уже активно приступила к работе. На днях артистка уехала из России. Она добралась до родного Киева, где приняла участие в мероприятии «Светская жизнь», которое прошло под открытым небом в Ботаническом саду.

Брежнева выступила со своим новым хитом на украинском языке. Девушка спела вживую. На сцене она появилась в алом силуэтном платье из шелка с открытой спиной и ассиметричным подолом. Серебристые босоножки и крупные серьги дополнили образ. Наряд подчеркнул точеную фигуру певицы и ее изящные ноги. Вера распустила волосы, сделав мокрую укладку, а нюдовый макияж дополнил аутфит.

В подтанцовке у звезды оказалась участница шоу «Танцы» Лада Касинец. Она поделилась снимками с мероприятия. «Счастлива творить для невероятной Веры. Спасибо большое за возможность», — написала девушка. А гости мероприятия и пользователи Сети восхитились красотой 38-летней артистки. «Как мексиканская красавица и такая же горячая», «Какая грация», «Вера, красавица», «Платье роскошное, такая тростинка в нем», «Сама элегантность», «Красивый образ, Вера и ее ноги», «Налюбоваться сложно», — стали комментировать кадры пользователи Сети.