Мамина модница: экс-возлюбленная Эмина запечатлела дочку в белом плаще и резиновых сапогах

Эмин Агаларов во время самоизоляции объявил, что расстался со своей второй женой Аленой Гавриловой. Они прожили вместе всего два года. Обладательницей титула «Мисс Мордовия» теперь живет отдельно от мужа в особняке, который он ей купил. Их общая дочка Афина осталась жить с мамой, так как крохе всего один год. Артист ведет себя, как примерный отец. Каждую свободную минуту он посвящает наследнице или другим детям от первого брака.

Недавно Алена уехала в отпуск. Она провела время на море со своим сыном от прошлых отношений Рустамом. А пока девушка загорала и купалась, за ее дочкой приглядывал Эмин, который остался в Москве. Пока нет официальных данных, что они оформили развод. Однако певец утверждает, что сохранять брак для галочки не хочет. После недельного отдыха Гаврилова вернулась в Москву. Первым делом она забрала наследницу и отправилась с ней на прогулку.

Девушка запечатлела девочку в белом плаще с капюшоном и резиновых сапогах. Афина набрела на лужу и стала в ней прыгать, рассмешив маму. Дождливая погода не помешала светской львице насладиться прогулкой с дочкой.

Многие поклонники восхитились семейной идиллией. Некоторые одарили комплиментами маленькую наследницу Эмина. Хоть лицо девочки родители все-еще прячут, ранее артист признавался, что малышка унаследовала его брови. А Алена не жалеет денег на обновки для дочки. Недавно она приобрела ей балетки Dior.