Экс-возлюбленная Эмина в белом купальнике отдохнула на яхте с сыном от прошлых отношений

Эмин Агаларов не только певец, но также бизнесмен из респектабельной семьи. Недавно он вновь стал завидным женихом. Не прожив и двух лет с обладательницей титула «Мисс Мордовия» Аленой Гавриловой, которая подарила ему дочку Афину, артист объявил о расставании. Причины такого решения он предпочел не озвучивать. При этом Эмин остался в хороших отношениях с экс-возлюбленной и регулярно навещает их общего ребенка.

Недавно стало известно, что Агаларов купил жене дом в другом поселке, хотя раньше они жили вместе. Когда супруги оформят развода, пока неизвестно. Однако летние дни певец проводит с детьми от первой жены. А вот Алена уехала на море с сыном от прошлых отношений с «водочным королем» Рустамом Тарико — Рустамом-младшим. Взяла она с собой дочку, или за крохой приглядывает Эмин, осталось загадкой.

В первый же день Гаврилова устроила прогулку на яхте с подругами. Она загорала в белоснежном купальнике с рисунком. Девушка похвасталась безупречной фигурой. Наряд подчеркнул ее стройные ноги. А наследник модели с удовольствием нырял в воду, а потом наслаждался теплой погодой. 13-летний парень возмужал и подрос. Поклонники поразились тому, что он почти стал выше матери. После прогулки Алена отправилась заниматься спортом на природе. Она хвасталась красивым видом на побережье.

В это время Эмин катался на машинах с сыновьями от первого брака Али и Микаилом, а также приемной дочкой Аминой. Автомобили выглядели, как раритетные.