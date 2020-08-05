Папина кокетка: дочка Эмина в джинсовых шортах и свободной блузе позировала с отцом на лужайке

Азербайджанский исполнитель признался, что этот уикенд в компании маленькой Афины стал для него волшебным.

Эмин Агаларов на личной страничке в Instagram поделился свежими отчетными снимками с полуторагодовалой дочерью. В комментариях к фото экс-возлюбленный 32-летней Алены Гавриловой признался, что уикенд в компании маленькой Афины стал для него волшебным. Певец не скрывает: с возрастом он стал более щепетильно относится к своим отцовским обязанностям. От первого брака с бизнесвумен Лейлой Алиевой у музыканта есть одиннадцатилетние сыновья-двойняшки: Али и Микаил. Мальчики живут с мамой в Баку. А их звездный отец старается как можно чаще наведываться к ним в гости.

Примечательно, что Эмин решил расстаться и с нынешней женой — моделью из Саранска. Сама Алена подтвердила слухи о том, что они с мужем больше не пара. При этом певец то и дело публикует снимки с дочкой. В одном из интервью артист подметил, что намерен и дальше принимать активное участие в воспитании Афины.

На прогулке с отцом малышка позировала на лужайке в джинсовых шортах, свободной блузе с пуговичками на спине и сандалиях, надетых поверх белых носочек. Эмин не привык экономить на гардеробе маленькой наследницы. Ко всему прочему, азербайджанскому исполнителю нравится баловать Афину подарками и сюрпризами без повода. Так, у дочери Алены Гавриловой появилась своя игрушечная кухня с маленькой мойкой, духовой печкой и всей необходимой утварью.