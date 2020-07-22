Поселок поскромнее: Эмин переселил бывшую жену в особняк за 70 миллионов рублей

Друг артиста рассказал, что продюсер не захотел жить с Аленой Гавриловой, поэтому приобрел ей жилье в другом поселке. Теперь в соседях у девушки Вера Брежнева и Сергей Светлаков.

Эмин Агаларов — один из самых завидных бизнесменов и артистов. Он родился в семье предпринимателя Араза Искендер оглы Агаларова и теперь не только продолжает развивать империю отца, но строит свой бизнес. Недавно он снова стал завидным женихом. Певец развелся с Аленой Гавриловой, не прожив с ней и двух лет. Причину расставания он так и не назвал, но отметил, что они остались друзьями. Годовая дочка Афина проживает с мамой, но Эмин часто с ней видится.

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В недавнем интервью бизнесмен намекнул, что его избранницу изначально невзлюбил его отец, который был в восторге от его бывшей жены Лейлы Фатиевой, дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева. Она подарила музыканту сыновей Али и Микаила. также у них есть приемная дочка Амина. А вот у Гавриловой был роман с «водочным королем» Рустамом Тарико, но мужчина не позвал ее замуж, в отличие от Эмина.

Во время совместной жизни Гавриловала жила с мужем в элитном поселке отца певца «Агаларов эстейт». Там же находятся роскошный особняк Стаса Михайлова и таунхаус Ани Лорак. Некоторые дома в поселке стоит, как дворцы, 300 миллионов рублей. Однако после развода Агаларов не захотел жить в одном поселке с Аленой, поэтому купил ей дом в более скромном поселке, где тоже живут звезды.

«После разрыва с женой Эмин не захотел с ней жить в одном поселке. Он купил Алене и их дочке красивый дом в посёлке на Новой Риге „Миллениум парк“. Там средний ценник на дом — 50-70 миллионов рублей», — поделился друг артиста с изданием «Комсомольская правда».

Добавим, что теперь Гаврилова с дочкой живут по соседству с Верой Брежневой и Сергеем Светлаковым. Неподалеку расположена Ломоносовская школа, куда в будущем сможет ходить малышка Афина. Недавно бывшая жена Эмина находилась на грани депрессии. Возможно, что переезд и другие перемены в жизни ей не особо по нраву.