«Я приехала в Геленджик!»: Кристина Асмус в горчичных кюлотах и топе-бандо отметилась на курорте

Актриса сообщила, что ближайший месяц проведет на море с Иваном Охлобыстиным и Тимуром Родригезом.

Кристина Асмус в начале лета огорошила поклонников новостью о расставании с Гариком Харламовым. Как и другие скандалы с участие актрисы, новость получила большой резонанс. Многие не поверили супругам, но вскоре юморист действительно подал на развод. Теперь девушка не упускает возможности пошутить на счет своего семейного положения. При этом она предпочла уйти с головой в работу. Сначала звезда объявила о съемках фильма «Джон» с Алексеем Чадовым, а теперь приехала на другие съемки в Геленджик.

Асмус опубликовала первое фото, на котором запечатлена на курорте. Вместо пляжа она предпочла позировать у березы. Девушка облачилась в белый топ-бандо, который сочетался с кроссовками, а также модные горчичные брюки-кюлоты. На плече актрисы была сумка-кейс. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Ко всему прочему, кюлоты стали трендом этого лета. Ранее в них отметились Алла Пугачева, Наталья Подольская и другие звезды.

«Я приехала в Геленджик! На месяц!! Здесь съемки нового проекта для ТНТ в компании Ивана Охлобыстина и Тимура Родригеза!» — похвасталась она.

Как оказалось Кристина стала ведущей шоу «Золото Геленджика», где участники будут бороться за один килограмм золота. Поклонники восхитились ее образом, а также обрадовались, что рядом с ней будет Охлобыстин. Как известно, они подружились еще на съемках «Интернов».

«Жизнь в одиночестве даёт свободу перемещения», «Кристина, ты невероятная», «С такой компанией хоть на Аляску», Какая стильная«, «Хорошенькая, как всегда», «Стильный наряд», — прокомментировали пост подписчики.