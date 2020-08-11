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Кристина Асмус и Иван Охлобыстин станут ведущими нового шоу «Золото Геленджика»

Участники проекта будут бороться за 1 килограмм чистого золота.

Кристина Асмус и Иван Охлобыстин станут ведущими нового шоу «Золото Геленджика»
За главный приз будут бороться участники с 85 регионов страны Фото: ТНТ

Кристина Асмус и Иван Охлобыстин станут ведущими нового шоу на ТНТ «Золото Геленджика». Проект будет проходить в парке развлечений в курортном Геленджике. Участники поборются за один килограмм чистого золота.

Шоу обещает стать одним из самых массовых и сумасшедших на российском телевидении. Как рассказывают организаторы, сражаться за главный приз будут представители 85 регионов страны. Участникам придется пройти самые необычные и экстремальные испытания, будет много опасности и ситуаций, вызывающих настоящие приступы смеха.

Вести проект доверили Кристине Асмус и Ивану Охлобыстину, а помогут им будет Тимур Родригез. Шоу напоминает массовые старты на выживание. Эстафета наполнена самыми разнообразными препятствиями: это и легкоатлетические соревнования по несуществующим видам спорта, и коварные ловушки в самых неожиданных местах. А еще «соты» — это помещения, в которых множество дверей, и участникам предстоит потрудиться, чтобы оказаться на свободе.

Отбор участников уже проведен. Более тысячи претендентов в возрасте от 18 до 88 лет, но только один из них сможет заполучить ценный приз.

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Иван ОхлобыстинКристина АсмусТимур РодригезТНТ