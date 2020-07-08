Подольская вслед за Пугачевой облачилась в брюки кюлоты и джемпер оверсайз

Наталья Подольская в свои 38 лет может похвастаться стройной фигурой. Однако девушка не любит носить откровенные наряды. Вот уже 10 лет она счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Они растят сына Артемия. Недавно мальчику исполнилось пять лет. В честь этого события родители закатили вечеринку во дворе своего дома, на которой были внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков со своей женой Аленой Красновой и другие родственники.

8 июля в День семьи, любви и верности Подольская поделилась снимком с семейного праздника. Она поздравила всех со светлым событием. В кадре певица предстала в белых брюках кюлотах с вышивкой и джемпере оверсайз пастельного цвета. Кеды дополнили уютный образ. Она держала на руках нового члена семьи — щенка Басю.

Примечательно, что в подобном наряде не так давно отметилась Примадонна. Алла Борисовна встречала гостей в своем замке в белых брюках кюлотах, которые в тренде этим летом, и блузке свободного кроя.

«Что я могу сказать в этот замечательный праздник- День Семьи Любви и Верности! Очень благодарю, ценю и люблю! И поздравляю», — написала Подольская.

Поклонники присоединились к ее словам. Многие восхитились дружной семьей, а другие оценили образ певицы. «Все поколения… фотка дорогого стоит, вы молодцы», «Так приятно вас всех вместе видеть», «Вы самая стильная», «У вас наряд по последней моде», «Гармоничная семья», «И Никита тут, ну красота», Как вами налюбоваться«, «Как мне нравятся ваши брюки», — прокомментировали пост подписчики.