Словно греческая богиня: Нетребко выбрала для римских каникул комбинезон-мантию с брюками в пол

Анна Нетребко совместила свои итальянские гастроли с увлекательными каникулами. После блистательных выступлений в Риме, Венеции, Неаполе и Вероне, она отметилась в Палермо, осматривая местные достопримечательности, прогулялась звезда и по узким улочкам столицы Италии. Этот город имеет для оперной дивы особое значение, ведь именно здесь она встретила своего мужа Юсифа Эйвазова.

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В Риме певица блеснула очередным впечатляющим аутфитом, который привлек внимание профессионального имидж-стилиста Анастасию Пахолкову.

«Любительница экстравагантных нарядов Анна Нетребко предстала перед подписчиками в необычном комбинезоне. Всеми любимая оперная дива верно использовала крой одежды. Верх, напоминающий элемент платья греческих богинь, слегка расширил плечевой пояс, что способствовало гармонизации пропорции, учитывая просторный низ. Обилие струящейся ткани, бирючины в пол, указывают на присутствие расслабленного настроения в аутфите, и в то же время, в нем однозначно есть собранность, продуманность и завершенность.

Нельзя не отметить то, что данный комбинезон-мантия, так я бы его охарактеризовала, органично слился с амплуа Анны и, безусловно, ее украсил», — прокомментировала для Teleprogramma.pro фэшн-эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шоппер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.