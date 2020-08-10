«Оптически вытянуло силуэт»: Нетребко облачилась в алое платье с V-образным вырезом и стала выглядеть стройнее

Стилист Анастасия Пахолкова объяснила на примере образа оперной дивы, как можно «расстаться» с парой лишних кило в один момент.

Анна Нетребко вышла на сцену Римского оперного театра, покорив итальянскую публику в очередной раз. Звезда регулярно приезжает на гастроли в эту страну, и именно здесь шесть лет назад она встретила своего мужа Юсифа Эйвазова, который составил с ней не только супружескую пару, но и творческий дуэт.

Вот и в последний приезд известная чета выступила вместе. Взгляды зрителей были прикованы к Анне не только из-за ее непревзойденного певческого таланта, но и благодаря ее сияющему образу. Яркая брюнетка примерила красное платье, подчеркнув красоту своих волос и кожи. Женственная фигура звезды выглядела в нем впечатляюще.

Со мнением публики полностью согласилась имидж-стилист Анастасия Пахолкова, которая объяснила за счет чего этот наряд смотрится на артистке особенно эффектно.

«Анна Нетребко в платье из пайеток выгодно подчеркнула достоинства своей фигуры. Пайетки – достаточно коварная разновидность декора, потому что их блеск может как прибавить объема фигуре, так и скрыть. На оперной диве мы видим замечательный концертный наряд, где как раз данный вид украшения ткани как нельзя уместен. Платье ярко-красного оттенка, переходящего в оранжевый, безупречно подчеркивает контрастный типаж Анны.

V-образный вырез, струящийся подол до пола, ниспадающие рукава — все это оптически вытянуло силуэт, добавило еще большей статности звезде. Кроме того, рисунок на талии, подобно корсету, визуально ее сузил, что на руку не только Анне Нетребко, но и всем тем, кто хочет подчеркнуть данную зону или в принципе ее обозначить», — рассказала Анастасия Teleprogramma.pro.

Эксперт также добавила – для того, чтобы отвлечь взгляд от проблемной зоны можно использовать эти же пайетки. Для этого нужно облачить проблемный участок тела в спокойные оттенки с минимальным декором и рельефностью, а переливающиеся компоненты поставить в виде акцента на любимых зонах.

«Так вы выиграете в бою с собственными пропорциями!» — заметила стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шоппер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.