Нетребко в лавандовом костюме с рубахой цвета восточных специй отметила шестилетие со дня знакомства с мужем

Оперная дива Анна Нетребко и ее супруг Юсиф Эйвазов совершили концертное турне в Италию. Здесь звездная пара блистала на сцене «Арены-ди-Вероны», древнего римского амфитеатра, который до сих пор периодически принимает артистов и зрителей.

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Музыканты признались, что это выступление было для них волнительным и знаковым, став своего рода символом торжествующей жизни в сложном високосном году.

Нетребко за время выступления сменила два наряда, представ в платье-бюстье фисташкового цвета, а также в серебристом балахоне, похожем на известные ранние наряды Аллы Пугачевой. Сейчас такие модели стали популярными, и модницы выбирают их не только для светских мероприятий, но и в повседневности.

После Вероны пара отправилась в Рим. Как оказалось, шесть лет назад именно здесь Анна Нетребко познакомилась со своим мужем. Романтичной прогулкой по милым сердцу улочкам влюбленные отметили это событие.

Для своего променада оперная певица выбрала брючный комплект трендового лавандового оттенка, накинув поверх топа рубаху оверсайз не менее актуального цвета восточных специй. О том, что этот тон стал невероятно популярен в текущем сезоне ранее рассказывала Эвелина Хромченко.

Напомним, пара поженилась в декабре 2015 года в Вене. Ранее звезда была помолвлена с уругвайским оперным певцом Эрвином Шроттом, но брак так и не состоялся. От него Анна родила сына Тьяго, сейчас парню 11 лет.