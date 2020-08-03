«Статная королева»: Нетребко в фисташковом платье-бюстье встретилась с друзьями после концерта

Вместе с мужем Юсифом Эйвазовым оперная дива блистала на сцене в Вероне.

Оперная певица Анна Нетребко вместе с супругом Юсифом Эйвазовым покорила сцену всемирно известной концертной площадки «Арена-ди-Верона» в Италии. Зал рукоплескал диве и ее мужу стоя. Звезда во время концерта сменила несколько нарядов, представ в серебристом платье-балахоне и женственном бюстье яркого фисташкового оттенка.

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В нем же артистка встретилась со своими друзьями, выделяясь заметными красками своих одеяний и горделивой осанкой. Оттенок наряда великолепно оттенял темные волосы звезды и загар на ее коже.

«Статная королева», «Женщина мечты», «Истинная звезда», «Необыкновенно красивая», — прокомментировали style Анны ее фолловеры.

После концерта певица отправилась с возлюбленным на прогулку по узким улочкам старой Италии, выбрав красный наряд в духе Кармен. Длинные волосы и пышные ресницы добавляли образу особую женственность. А алая роза в руках делала аутфит еще более впечатляющим.