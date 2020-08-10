«Бедные мои ножки и туфельки»: Нетребко в лимонных шортах прогулялась с вдовой Хворостовского

Анна Нетребко не скрывает, что обожает сцену. За время карантина она успела соскучиться по выступлениям. Артистка в июне возобновила гастроли, но перед этим успела отдохнуть в Турции. Она уже порадовала своим выступлением поклонников в Германии, а теперь колесит по Италии. Вместе с мужем Юсифом Эйвазовым она побывала в Венеции, Флоренции, Неаполе и недавно приехала в Рим. В столице Италии она встретилась с родными ее коллеги Дмитрия Хворостовского, который умер 2017 году.

Нетребко выступила на главной площади города в воздушном платье-бюстье из шифона. Ее вокалом насладилась и вдова Хворостовского, Флоранс, а также ее сын Максим. Певица была поражена тому, как возмужал 17-летний парень. А потом они отправились гулять по вечерним улицам города. На этот раз Анна облачилась в лимонные шорты по фигуре и шелковую блузку с глубоким декольте. Причудливые плетеные мюли и сумка-веер дополнили образ. А Флоранс подчеркнула фигуру приталенным платье с глубоким декольте.

«Больше 20 км пройдено! Бедные мои ножки и туфельки!» — написала оперная дива.

Многие поклонники восхитились красотой Нетребко и ее коллеги. Как известно, вдова Хворотовского — певица сопрано. «Красавицы», «Ваша сумка, как всегда, шедевр! Ну а Рим, как всегда, прекрасен», «А для фигуры даже полезно! А ножки погудят и забудут», «Я вами восхищаюсь. Какая вы шикарная! Счастливая!», «Флоранс прекрасна», «Роскошные», — прокомментировали пост подписчики. К слову, Анна вскоре снова отправилась в поездку. На этот раз она прилетела в Палермо.