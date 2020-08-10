«Вернулись в моду»: Нетребко, Навка, Боня и другие звезды выбрали стильные поясные сумки

Современная девушка не выходит из дома без телефона, удобной обуви и сумки, которая, естественно, должна отличаться стильностью и функциональностью. Одним нравятся широкие сумки-шопперы, другие предпочитают клатч или рюкзаки. Однако уже не первый год актуальны, особенно летом, поясные варианты. О том, с чем носить самый модный аксессуар этого лета, и как правильно его подобрать, специально для портала Teleprogramma.pro рассказала модный эксперт Анна Бжедугова.

«Приятно, когда в тренде не только красивое, но и удобное. Вслед за каблуками, которые наконец-то уступили место повседневным кроссовкам, мы потихоньку прощаемся и с громоздкими сумками, носить которые в руках целый день — весьма сомнительное удовольствие. В моду вернулись поясные сумки и это прекрасно, потому что они по-настоящему удобные. В них можно сложить все самое необходимое и не нагружать ни руки, ни плечи, при этом аксессуар очень модный и представлен в огромном многообразии. Поясные сумки пользуются огромным спросом и поэтому вошли в область креативных экспериментов большинства дизайнеров. Некоторые модели поражают воображение своим необычным исполнением. Взгляните на пояс Валерии, на котором держится миниатюрный кошелек и чехол. Очень интересный аксессуар, который прекрасно дополняет изящный монохромный лук певицы», — отметила Анна.

Звездные модницы:

У Валерии, к слову, как у настоящей модницы, сумок много. Поясные фасоны стали самыми любимыми у певицы. Этим летом она сочетала модную футболку с подплечниками с поясной сумкой в тон.

«Наши любимые звезды быстро подхватили самый актуальный тренд — миниатюрные поясные сумки-конверты. Эту модель можно по праву назвать самой актуальной в нынешнем сезоне. Так же мне очень понравилась сумочка Виктории Бони — изящная на тонком пояске. Виктория надела ее самым удачным образом. Станет отличным дополнением любого летнего образа, но из-за тоненького ремешка в качестве пояса будет смотреться не самым удачным образом, а вот белая сумка-конверт у Любови Толкалиной вполне подойдет для этой цели, хотя к чему ей подпоясывать белое худи, совсем непонятно. Давайте поговорим поподробней о том, как носить такие сумки», — призналась эксперт.

К слову, Виктория Боня живет в Монако. На побережье много крутых подъемов, поэтому она все реже надевает каблуки, да и сумки предпочитает именно небольшие.

А Любовь Толкалина на отдыхе и во время путешествий очень ценит комфорт. К тому же, в 42 года она выглядит очень молодо, поэтому одевается в молодежном стиле, как и ее дочка Мария.

«Прелесть поясных сумок в том, что они выполняют функции как сумки, так и пояса и поэтому самый удачный способ использовать такую сумку — именно в качестве пояса. Разумеется, модели на совсем тонком ремешке или на цепочке для этих целей не подходят. Так же важно понимать, что именно вы подпоясываете, чтобы не допустить ошибку как Любовь Толкалина. Свободную футболку, как Анна Нетребко, подпоясывать сумкой точно не стоит — очередной модный промах. В данном случае уместнее было бы надеть ее через плечо или заправить футболку в джинсы, у сумку надеть на уровене ремня. А вот неплохо с задачей справилась Юлия Барановская, но в ее случае было бы лучше выбрать сумку контрастного цвета и затянуть ее потуже на поясе», — пояснила Бжедугова.

Анна Нетребко постоянно находится на гастролях. Свои образы она продумывает до мелочей. У оперной дивы целая коллекция сумок, которую она регулярно пополняет.

А Юлия Барановская многодетная мама, поэтому давно привыкла, чтобы все было под рукой. Телеведущая научилась миксовать наряды и обожает дополнять их необычными аксессуарами.

«Татьяна Навка продемонстрировала подписчикам одну из самых „хайповых“ сумок последних сезонов — черная Gucci с логотипом. В принципе модель очень изящно смотрится, подходит почти ко всему и отличается хорошей вместительностью, но я не уверена, будет ли она хорошо смотреться на талии в виде пояса из-за внушительных габаритов. Для таких целей лучше приобрести модель поменьше, а для комфортного ношения на уровне ремня или через плечо подойдет отлично», — призналась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Анна Бжедугова, модный эксперт. Закончила факультет международной журналистики МГИМО и работала в журнале Vogue Россия начав с позиции ассистента главного редактора, продолжая в качестве редактора социальных сетей. Сейчас Анна живет и работает в Лос-Анджелесе, США, где строит карьеру актрисы кино и продолжает работать приглашенным редактором для Vogue, Marie Claire и многих других российских изданий.